إنفوجراف .. علامات تنذرك بارتفاع الأملاح بالجسم

يعانى بعض الأشخاص من الخمول ونقص الطاقة، وعدد من الأعراض الأخرى، لكنهم قد لا يدركون سبب معاناتهم بهذا الشعور، حتى يفاجأوا بأنها علامات تنذرك بارتفاع الأملاح داخل الجسم.





وتعد زيادة الأملاح فى الجسم من المشكلات الصحية الشائعة، والناتجة عن ارتفاع مستويات مجموعة من الأملاح والمعادن. وهناك علامات تصاحب ارتفاع زيادة الأملاح فى الجسم يجب الانتباه لها، حيث يوضحها الإنفوجراف التالى: - الشعور بالخمول ونقص الطاقة. - تقلص العضلات. - العطش المستمر والإسهال. Advertisements - آلام فى أحد جانبى الجسم. - رعشة الجسم فى الحالات المتأخرة. - تورم القدمين نتيجة قلة شرب الماء. - القئ المستمر وفرط التعرق.

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