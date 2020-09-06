بكمامة وثوب أبيض .. تمثال مانيكن بيس فى بروكسل يتزين تكريما للأطباء

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ويجذب التمثال، وهو لطفل يبول وفى الوقت ذاته نافورة، مئات الآلاف من السائحين كل عام.
ووفقا لوكالة رويترز، قال مارك جوبيل، عضو الجمعية التى تدير التمثال الذى يعود تاريخه إلى 400 عام "إنه تعبير عن الشكر الجزيل لجميع العاملين بالمستشفيات.. ليس فقط الأطباء والممرضات، ولكن أيضا عمال النظافة. كل الوظائف فى المستشفى".
وأضاف لرويترز وهو يقف أمام التمثال "إنهم يخاطرون بأنفسهم جميعا... ويقومون بعمل رائع".
وسجلت بلجيكا، حيث يوجد مقرا الاتحاد الأوروبى وحلف شمال الأطلسي، واحدة من أعلى معدلات وفيات كورونا فى العالم مقارنة بعدد السكان، إذ بلغ إجمالى عدد الوفيات فيها 9901 والإصابات 87174.
وعادة ما تكرم بروكسل الشخصيات التاريخية المشهورة ونجوم البوبوالشخصيات الرياضية وتحيى التقاليد الموسمية بتزيين تمثال مانيكن بيس بملابس خاصة غالبا ما يتم الاحتفاظ بها فى متحف مجاور.
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