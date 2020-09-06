صور .. كيت بلانشيت ملكة السجادة الحمراء فى مهرجان فينيسيا السينمائى

تألقت النجمة الأسترالية كيت بلانشيت فى إطلالاتها على السجادة الحمراء للدورة الـ77 لمهرجان فينيسيا السينمائى الذى تقام فعالياته منذ 2 سبتمبر ويستمر حتى 12 من نفس الشهر.





ولفتت بلانشيت التى ترأس لجنة تحكيم المهرجان، انتباه الجميع منذ ظهورها الأول لحضور حفل افتتاح المهرجان مع التزامها بالاجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة الواقية.

وأوضحت مصممة أزياء شهيرة تدعى إليزابيث ستيوارت، على حسابها بتطبيق انستجرام، أن بلانشيت من أكبر داعمى استدامة الموضة عن طريق ارتداء الفساتين فى أكثر من مناسبة.

ارتدت كيت بلانشيت ملابسها التى ظهرت بها فى فعاليات مهرجان فينيسيا هذا العام من قبل فى مناسبات مختلفة خلال عامى 2015 و 2016.

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تستهدف بلانشيت عرض ملابسها فى مهرجان فينيسيا فى مزاد تعود أرباحه إلى منظمات غير ربحية.