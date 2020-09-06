لايف ستايل

صور .. كيت بلانشيت ملكة السجادة الحمراء فى مهرجان فينيسيا السينمائى

0 نشر
نجلاء شوشة 2020-09-06 09:41 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements
تألقت النجمة الأسترالية كيت بلانشيت فى إطلالاتها على السجادة الحمراء للدورة الـ77 لمهرجان فينيسيا السينمائى الذى تقام فعالياته منذ 2 سبتمبر ويستمر حتى 12 من نفس الشهر.

ولفتت بلانشيت التى ترأس لجنة تحكيم المهرجان، انتباه الجميع منذ ظهورها الأول لحضور حفل افتتاح المهرجان مع التزامها بالاجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة الواقية.

إطلالات كيت بلانشيت فى مهرجان فينيسيا

وأوضحت مصممة أزياء شهيرة تدعى إليزابيث ستيوارت، على حسابها بتطبيق انستجرام، أن بلانشيت من أكبر داعمى استدامة الموضة عن طريق ارتداء الفساتين فى أكثر من مناسبة.

ارتدت كيت بلانشيت ملابسها التى ظهرت بها فى فعاليات مهرجان فينيسيا هذا العام من قبل فى مناسبات مختلفة خلال عامى 2015 و 2016.

Advertisements

تستهدف بلانشيت عرض ملابسها فى مهرجان فينيسيا فى مزاد تعود أرباحه إلى منظمات غير ربحية.

 

 

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر صور .. كيت بلانشيت ملكة السجادة الحمراء فى مهرجان فينيسيا السينمائى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا