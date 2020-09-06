الصحة : الفحص الذاتى يكتشف سرطان الثدى بنسبة 25%

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وأضافت الوزارة، أن الفحص السريرى يكتشف سرطان الثدى بمعدل حوالى 40% ويكون سنويًا، ويتم من خلال الطيب أثناء الفحص العام.
وأشارت الوزارة، أن الوحدات الصحية التابعة لمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة، تعمل من السبت إلى الخميس من الساعة 9 صباحًا إلى 3 مساءً للكشف على سرطان الثدى والأمراض المزمنة والعلاج مجانًا بأحدث البروتوكولات العالمية.
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