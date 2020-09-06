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فوائد مذهلة لشرب الحليب بالعسل على الريق

0 نشر
أحمد حمدى 2020-09-06 21:06 0 تبليغ

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دائمًا ما يوصى الأطباء بتناول ملعقة من العسل، فى الصباح، لما لذلك من فوائد متعددة، تعود بالنفع على صحة الإنسان، ولا يعرف كثير منا أن إضافة اللبن على العسل يعلاج المشكلات الصحية التى تواجه الإنسان بكثرة كصعوبة الهضم أو الأمساك وغيرها.

وذكره موقع "healthline" فوائد شرب الحليب بالعسل على الريق والتى نرصدها فى السطور التالية:

ـ يساهم فى تقوية العظام.. وذلك لأن الحليب يعد أفضل مصدر للكالسيوم، أما العسل فيساعد الجسم على امتصاص هذا الكالسيوم ونقله للعظام.

ـ يعالج السعال.. حيث إن اللبن بالعسل له خصائص مضادة للبكتيريا، ويطرد البلغم المتراكم على الصدر.

ـ يزيل التورم والاحتقان فى الحلق، كما أنه يخفف من الكحة، ويساعد على طرد المخاط من الجسم.

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ـ يعتبر الحليب بالعسل أفضل علاج فعال للإمساك المزمن.

ـ يساعد على تحسين الهضم بشكل قوى، كما أنه يزيد البيكتريا النافعة فى المعدة.

ـ يساهم هذا المشروب فى تهدئه الأعصاب، كما أنه يمنحك شعورا بالاسترخاء، بحسب الخبراء.

ـ يمكن هذا المشروب الإنسان من استعادة الحيوية والشباب للجسم، حيث إنه يحتوى على مضادات أكسدة تساعد على ذلك.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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