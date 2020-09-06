فوائد مذهلة لشرب الحليب بالعسل على الريق

وذكره موقع "healthline" فوائد شرب الحليب بالعسل على الريق والتى نرصدها فى السطور التالية:
ـ يساهم فى تقوية العظام.. وذلك لأن الحليب يعد أفضل مصدر للكالسيوم، أما العسل فيساعد الجسم على امتصاص هذا الكالسيوم ونقله للعظام.
ـ يعالج السعال.. حيث إن اللبن بالعسل له خصائص مضادة للبكتيريا، ويطرد البلغم المتراكم على الصدر.
ـ يزيل التورم والاحتقان فى الحلق، كما أنه يخفف من الكحة، ويساعد على طرد المخاط من الجسم.
ـ يعتبر الحليب بالعسل أفضل علاج فعال للإمساك المزمن.
ـ يساعد على تحسين الهضم بشكل قوى، كما أنه يزيد البيكتريا النافعة فى المعدة.
ـ يساهم هذا المشروب فى تهدئه الأعصاب، كما أنه يمنحك شعورا بالاسترخاء، بحسب الخبراء.
ـ يمكن هذا المشروب الإنسان من استعادة الحيوية والشباب للجسم، حيث إنه يحتوى على مضادات أكسدة تساعد على ذلك.
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