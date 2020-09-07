شاهد .. غرق 4 قوارب خلال عرض لدعم ترامب فى بحيرة ترافيس بـ تكساس

بثت قناة الغد فيديو لموقف صادم تعرضت له عدة قوارب شاركت فى عرض لدعم الرئيس الأمريكى ترامب فى بحيرة ترافيس بولاية تكساس الأمريكية، حيث غرقت 4 قوارب على الأقل واصطدمت مجموعة أخرى بالصخور والسبب هو مشاركة عدد كبير من القوارب فى العرض ما أسفر عن توليد موجات أدت إلى غرق بعضها.





وذكر مكتب قائد شرطة دائرة ترافيس، عبر تغريدة نشرها فى تويتر، أنه تلقى اتصالات عديدة من القوارب المنكوبة خلال العرض تطلب المساعدة إلا إنه لم يتم الإبلاغ عن سقوط مصابين. وكان من المخطط أن يزور العرض نحو 2600 شخص، حيث سبق أن أجرى عرضا مماثلا لدعم ترامب الذى يخوض سباقا انتخابيا شرسا للفوز بولاية ثانية ضد الديمقراطى جو بايدن فى كل من نيوجيرسى وفلوريدا. وأفادت أجهزة الأمن الأمريكية بغرق عدة قوارب شاركت فى استعراض فى بحيرة ترافيس بولاية تكساس أقيم دعما لرئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب.

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