نشرة صباحك ومطرحك المرورية: استمرار غلق نفق الفردوس

وأضاف صابر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك ومطرحك"، المذاع على الراديو 9090، والذى يقدمه الإعلامى أحمد يونس، أن جميع محافظات الوجه البحرى والطرق الساحلية شهدت سيولة فى الحركة المرورية، كذلك الأمر بالنسبة لمحافظات الوجه القبلى.

وأعلن صابر، وجود بعض الأحجام المرورية فى قطاعات الطرق الدائرية نتيجة لأعمال توسعة فى أعلى منطقة الكنيسة المتجه للمنيب وأعلى الأوتوستراد.

وحذر من سلوك محور 26 يوليو فى الاتجاه القادم من أكتوبر والشيخ زياد وسلوك محور روض الفرج.

وأكد صابر، استمرار غلق نفق الفردوس لتوسيع كوبرى الفردوس وتحويل الحركة المرورية للقادم من الرحمن الرحيم.

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وأشار إلى وجود بعض الأحجام أعلى كوبرى الحدائق وسلوك شارع مصر والسودان، كما نصح باستخدام محور الكورنيش لكونه يعمل بشكل مرضى وطبيعى.

أما فيما يخص الكبارى الأخرى سواء كوبرى الجلاء أو الساحل أو الجامعة أو 15 مايو، تعمل بشكل جيد ومرضى.