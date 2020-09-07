سامسونج تكشف عن Galaxy Tab A7

وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أنها زودت الجهاز Galaxy Tab A7 بأربعة سماعات من AKG تدعم تقنية Dolby Atmos، ويتم عرض مقاطع الفيديو والألعاب على شاشة TFT قياس 10.4 بوصة وبدقة وضوح 2000 × 1200 بيكسل.

وينبض بداخل الحاسوب اللوحى المعالج كوالكوم Snapdragon 662 مع ذاكرة وصول عشوائى سعة 3 جيجابايت، وذاكرة داخلية سعة 32 جيجابايت يمكن توسيعها إلى 1 تيرابايت باستخدام بطاقة microSD.

ويشتمل الجهاز على كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابيكسل مع خاصية التعرف على الوجه، مع كاميرا رئيسية في الخلف بدقة 8 ميجابيكسل.

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ومن المقرر طرح الجهاز Galaxy Tab A7 الجديد خلال الشهر الجارى باللون الرمادى أو الفضى أو الذهبى.