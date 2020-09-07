سامسونج تكشف عن Galaxy Tab A7

وينبض بداخل الحاسوب اللوحى المعالج كوالكوم Snapdragon 662 مع ذاكرة وصول عشوائى سعة 3 جيجابايت، وذاكرة داخلية سعة 32 جيجابايت يمكن توسيعها إلى 1 تيرابايت باستخدام بطاقة microSD.
ويشتمل الجهاز على كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابيكسل مع خاصية التعرف على الوجه، مع كاميرا رئيسية في الخلف بدقة 8 ميجابيكسل.
ومن المقرر طرح الجهاز Galaxy Tab A7 الجديد خلال الشهر الجارى باللون الرمادى أو الفضى أو الذهبى.
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