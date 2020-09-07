هاشتاج انت ويونس واحلى مود يشعل تويتر..والمغردون: عظمة مالهاش حل

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وتفاعل المغردون مع الهاشتاج، معلقين قائلين: "اللى مبيصحاش يسمع برنامج صباحك ومطرحك مع أحمد يونس فايته عظمة كتيرة ملهاش حل"، "يونس بيعمل عظمة".
وتضمنت حلقة اليوم من برنامج "صباحك ومطرحك" المذاع على الراديو 9090، والذى يقدمه الإعلامى أحمد يونس، عرض مجموعة من الأغانى المتنوعة، والنشرة المرورية، وأكثر الشعوب الأكثر عشقا للنوم وغيرها من الفقرات.
"صباحك ومطرحك" برنامج يذاع على الراديو 9090 بدءًا من الساعة 7 حتى 9 صباحًا، ويقدمه الإعلامى أحمد يونس.
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