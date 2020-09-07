صور..أزياء أنيقة لـ ملكة الجمال صوفيا ديل برادو

عملت فى مجال الموضة منذ أن كان عمره 18 عاما وكرست نفسها لهذا العالم بشكل متقطع، حيث دمجته مع مسيرتها الجامعية وعالم مسابقات الجمال بالتوازى.

وشاركت صوفيا فى العديد من مسابقات الجمال، ومثلت إسبانيا فى مسابقة ملكة جمال الكون لعام 2017، وفازت باللقب وكانت واحدة من أفضل 10 مرشحات.

وتحرص صوفيا على نشر صورها عبر صفحتها الشخصية على "إنستجرام" وهى بإطلالات أنيقة ساهمت فى احتلالها مكانة كبيرة لدى متابعيها وخصوصا فى الأزياء والموضة.