وتفاعل المغردون مع هاشتاج "رضوى الشربيني" مستخدمين تعليقات كوميدية للتعبير عن اقتباسهم لشخصية ومواقف الإعلامية فى حياتهم اليومية. وقال المغردون عبر حساباتهم الشخصية على "تويتر": "كل واحد منا جواه رضوى الشربينى صغيرة كده بتطلع فى المواقف المهمة". وتقدم الإعلامية رضوى الشربينى برنامج "هى وبس" الذى يهتم بكل ما يخص المرأة، ويقدم النصائح الخاصة بكيفية التعامل مع الرجال، وأذيع لمدة 4 مواسم على قناة cbc سفرة، من الخميس للسبت من كل أسبوع فى تمام السادسة مساء.

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عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر ممكن أبهدلك معايا.. رواد تويتر يحتفون بتريند رضوى الشربينى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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