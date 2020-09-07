فائدة إضافة الزيت للخضراوات الصفراء والحمراء

وأوضح المركز أن الخضروات الصفراء والحمراء تحتوى على مادة "كاروتينات"، التى تتحول فى الجسم إلى فيتامين A عندما تذوب فى الزيت. ومن المعروف أن فيتامين A يتمتع بأهمية كبيرة لصحة النظر وجمال البشرة وتقوية جهاز المناعة والعظام وتثبيط الالتهابات، وفقا لما جاء فى وكالة "د ب أ" الألمانية.

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