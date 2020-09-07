أنكر تطلق أول باور بانك بالطاقة الشمسية

وأوضحت الشركة الصينية أن الباور بانك PowerCore Solar 10000 الجديدة تتضمن بطارية مدمجة بسعة 10 آلاف ميللى أمبير ساعة، ويمكن إعادة شحنها بواسطة أشعة الشمس.

وأشارت أنكر إلى أن الباور بانك الجديدة تتضمن لوحات كهروضوئية مدمجة وتتراوح كفاءة الخلايا الشمسية SunPower ذات البلورات الأحادية من 21.5 إلى 23.5%، وقد يستغرق الأمر أيام عدة لكى يتم إعادة شحن الباور بانك بالكامل بواسطة أشعة الشمس، ولكن عند استعمال وحدة الإمداد بالطاقة بقدرة 10.5 وات فإنه يتم إعادة شحنها فى أقل من 6 ساعات.

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ويمكن استعمال الباور بانك لشحن اثنين من الهواتف الذكية عبر منفذى USB-A بقدرة 12 وات، وبالإضافة إلى ذلك تشتمل الباور بانك الجديدة على كشاف يدوى بدرجة سطوع 180 لومن.

وتمتاز الباور بانك PowerCore Solar 10000 بجسم متين مقاوم للصدمات والغبار ورذاذ الماء وفقا لفئة الحماية IP64، وبالتالى فإنها تعد من التجهيزات العملية المناسبة لعشاق التخييم فى الهواء الطلق.