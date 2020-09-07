أنكر تطلق أول باور بانك بالطاقة الشمسية

وأشارت أنكر إلى أن الباور بانك الجديدة تتضمن لوحات كهروضوئية مدمجة وتتراوح كفاءة الخلايا الشمسية SunPower ذات البلورات الأحادية من 21.5 إلى 23.5%، وقد يستغرق الأمر أيام عدة لكى يتم إعادة شحن الباور بانك بالكامل بواسطة أشعة الشمس، ولكن عند استعمال وحدة الإمداد بالطاقة بقدرة 10.5 وات فإنه يتم إعادة شحنها فى أقل من 6 ساعات.
ويمكن استعمال الباور بانك لشحن اثنين من الهواتف الذكية عبر منفذى USB-A بقدرة 12 وات، وبالإضافة إلى ذلك تشتمل الباور بانك الجديدة على كشاف يدوى بدرجة سطوع 180 لومن.
وتمتاز الباور بانك PowerCore Solar 10000 بجسم متين مقاوم للصدمات والغبار ورذاذ الماء وفقا لفئة الحماية IP64، وبالتالى فإنها تعد من التجهيزات العملية المناسبة لعشاق التخييم فى الهواء الطلق.
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