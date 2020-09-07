الضحكة الحلوة.. طرق طبيعية لتبييض الأسنان فى المنزل

وتفاعل المغردون عبر حساباتهم الشخصية على "تويتر" مع هاشتاج الضحكة الحلوة، آملين دوامها.
ومع تصدر هاشتاج "الضحكة الحلوة"، هناك بعض الأساليب المنزلية التى تساعدك فى تبييض الأسنان لتشجيعك على الضحك دون الشعور بالخجل، منها:
-الليمون:
يمكن أن تساعد خاصية التبييض الموجودة في الليمون أيضا في التخلص من الأسنان الصفراء، عند فرك الأسنان بقشر الليمون.
-قشر الموز:
يمتاز قشر الموز بفوائده في تبييض الأسنان، وذلك لاحتوائه على العديد من المعادن الضرورية كالبوتاسيوم والمغنيسيوم، والتى يتم امتصاصها عن طريق الأسنان.
ويجب اختيار قشر الموز الطازج من الجهة الداخلية ووضعها على الأسنان مع إبقاء الفم مفتوحا وابتعاد الشفاة عن الأسنان لمدة تزيد عن 5 دقائق.
-صودا الخبز:
تعد واحدة من أفضل المكونات التى يمكنك استخدامها للتخلص من الأسنان الصفراء، وتساعد فى إزالة لوحة الصفار وجعل أسنانك بيضاء اللون.
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