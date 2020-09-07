أمل جديد فى بقاء السلالة .. استنساخ حصان نادر

ووفقا لصحيفة" ذا تايم" الأمريكية، استخدم العلماء فى حديقة "سان دييجو" للحيوانات حمضا نوويا (دى إن إيه) مجمدا لنحو 40 سنة، وحقنوه فى مهرة، أم بديلة، لإنجاب المهر "كيرت" من فصيلة "برزوالسكى"، التى تعيش فى البرية فى الصين ومنغوليا، ويعتقد أنها انفصلت جينيا عن الخيول المستأنسة، منذ نحو 500 ألف سنة.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذا النوع من الخيول هو آخر فصيلة خيول برية حية، وأنها باتت الآن مهددة بالانقراض على الرغم من برامج التوليد فى بعض المناطق.
وقال مدير حديقة سان دييجو، بول باريبولت : "هذا إنجاز كبير ورائع وشاركت فيه أفضل العقول العلمية، وسيتم نقل كيرت إلى قسم التوالد فى الحديقة للإكثار من هذه الفصيلة".
وأشار باريبولت، إلى أن الكثير من المؤسسات تستخدم تقنيات متطورة فى توليد واستنساخ خيول وماشية، لكن هناك محاولات محدودة لاستنساخ فصائل مهددة.
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