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اكتشاف تغيرات وقتية مهمة فى دماغ رواد الفضاء

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أحمد جاد 2020-09-07 17:30 0 تبليغ

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وأفادت مجلة Science Advances، بأن علماء من أستراليا وبلجيكا وألمانيا وروسيا، درسوا بنية دماغ 11 رائدًا للفضاء مكثوا فى المحطة الفضائية الدولية وسطيا لمدة 171 يوما.

وبحسب روسيا اليوم، قد فحص العلماء دماغ كل منهم بالرنين المغناطيسى ثلاث مرات، مرة قبل رحلتهم الفضائية، ومرتين بعد عودتهما إلى الأرض.

وأشار العلماء، إلى أن استخدام طرق التصوير العصبى، سمح باكتشاف تغيرات مهمة فى بنية ووظائف دماغ رواد الفضاء بعد الرحلة الفضائية.

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وقد اتضح أن البقاء فى حالة انعدام الوزن خلال فترة زمنية معينة، يؤدى إلى تغير توزيع المادة البيضاء والمادة الرمادية، ويزداد حجم بطينات الدماغ، نتيجة زيادة السائل الدماغى النخاعى.

ووفقا للخبراء، بهذا الشكل يتكيف الجهاز العصبى البشرى لحالة انعدام الوزن وتزداد أعباء المناطق المسؤولة عن التحكم بالحركة، ويشير الباحثون إلى أن هذه التغيرات تزول ويعود الدماغ إلى بنيته الطبيعية، بعد مضى سبعة أشهر على عودة رواد الفضاء إلى الأرض.

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

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