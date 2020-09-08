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مع إذاعة حلقة صباحك ومطرحك .. الراديو 9090 بيصبح عليكم يتصدر تويتر

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إيرينى بهجت 2020-09-08 08:45 0 تبليغ

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وأعلن أحمد يونس عبر حسابه الشخصى على "تويتر" عن تصدره تويتر، وعلق قائلا: "التريند الأول زى كل يوم".

أحمد يونس

وتفاعل المغردون مع الهاشتاج، قائلين: "ساعة فى منتهى الجمال ولسه فيه أكتر"، "عم الناس بيعمل عظمة"، "سهل تبقى مذيع صعب تبقى أحمد يونس".

أحمد يونس
أحمد يونس

وقدمت حلقة اليوم من برنامج صباحك ومطرحك على الراديو 9090، والذى يقدمه الإعلامى أحمد يونس، النشرة المرورية ومجموعة من الأغانى المتنوعة منها الأجنبية والعربية، وأبرز الأخبار الواقعة مساء أمس وصباح اليوم وغيرها من الفقرات المشوقة التى ينتظرها متابعيه.

"صباحك ومطرحك" برنامج يذاع على الراديو 9090 بدءًا من الساعة 7 حتى 9 صباحًا، ويقدمه الإعلامى أحمد يونس.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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