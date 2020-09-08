- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
وأعلن أحمد يونس عبر حسابه الشخصى على "تويتر" عن تصدره تويتر، وعلق قائلا: "التريند الأول زى كل يوم".
وتفاعل المغردون مع الهاشتاج، قائلين: "ساعة فى منتهى الجمال ولسه فيه أكتر"، "عم الناس بيعمل عظمة"، "سهل تبقى مذيع صعب تبقى أحمد يونس".
وقدمت حلقة اليوم من برنامج صباحك ومطرحك على الراديو 9090، والذى يقدمه الإعلامى أحمد يونس، النشرة المرورية ومجموعة من الأغانى المتنوعة منها الأجنبية والعربية، وأبرز الأخبار الواقعة مساء أمس وصباح اليوم وغيرها من الفقرات المشوقة التى ينتظرها متابعيه.
"صباحك ومطرحك" برنامج يذاع على الراديو 9090 بدءًا من الساعة 7 حتى 9 صباحًا، ويقدمه الإعلامى أحمد يونس.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر مع إذاعة حلقة صباحك ومطرحك .. الراديو 9090 بيصبح عليكم يتصدر تويتر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.