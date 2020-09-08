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صور.. طريقة ارتداء صنادل البلاتفورم فى صيف 2020

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إيرينى بهجت 2020-09-08 09:11 0 تبليغ

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ويتميز الصندل البلاتفورم بإطلالة صيفية مميزة، ويمنح لوك عصريًا متناسقًا مع أغلب الملابس.

ويمكن ارتداء الصندل مع البنطلون الجينز أو مع السراويل ذات الأقدام الواسعة للحصول على إطلالة كاجوال مميزة.

موضة

ويتناسب الصندل مع الفساتين التى يمكن ارتداؤها على الشاطئ، سواء الطويلة أو القصيرة، أو فى الخروجات الصباحية.

موضة
موضة

وتعتبر من الإطلالات السبعينية التى يمكن الحصول خلال صيف 2020، هى تنسيق التنورة القصير أو الطويلة مع صنادل البلاتفورم لمظهر عصر، والتى يمكن أن تتناسب مع التنانير الكلاسيك أو العصرية، بالإضافة إلى الجمبسوت.

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مريم الجابري

مريم الجابري

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