صور.. فساتين عارضة الأزياء البريطانية واليس ليلى دى

ودخلت واليس عالم الأزياء والموضة، ونالت مكانة كبيرة بين متابعيها لما تتمتع به من إطلالات مميزة فى عروض الأزياء. ولم تقتصر واليس نفسها فى مجال الأزياء فقط بل انضمت إلى عالم التمثيل، والتى اشتهرت بدورها هولى كانينجهام فى مسلسل التلفزيونى البريطانى هوليواكس. وتميزت واليس ليلى بإطلالاتها الأنيقة والغريبة التى تظهر بها عبر صفحتها الشخصية على "إنستجرام".

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