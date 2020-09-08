خبيرة أغذية تحدد مجموعة أطعمة للعناية بالقلب والأوعية الدموية

ووفقا للخبيرة، تعد التغذية الصحية السليمة مفتاح صحة القلب، ناصحة بتناول المواد الغذائية التى يجب إضافتها للنظام الغذائى، وفقا لـ"روسيا اليوم".

وتقول الدكتورة فاطمة يوسف: يؤثر الثوم إيجابيا فى حالة الأوعية الدموية، ويخفض خطر إصابتها بالأمراض، لذلك من الضرورى تناول فص واحد من الثوم يوميا بعد سحقه.

وتضيف: يجب تناول الأسماك وزيت السمك، لأنها تمنع تجلط الدم، وتحتوى على الأحماض الدهنية أوميغا-3 المضادة للأكسدة. وتنصح بتناول الأسماك المشوية و المطبوخة على البخار.

وتشير الخبيرة، إلى أن الجوز والبندق من المواد الغنية بأحماض أوميغا-3 وفيتامين Е، المضاد القوى للأكسدة، كما تحتوى على المغنيسيوم والألياف الغذائية. وتنصح بتناول 6-7 حبات من البندق و2-3 حبات من الجوز ثلاث مرات فى الأسبوع.

Advertisements

وتقول: تقلل بذور الكتان من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وتنصح بتناول ملعقة طعام من المسحوق الطازج لهذه البذور يوميا، مع اللبن الزبادى أو بإضافتها إلى الحساء.

والشوفان والجودار ودقيق الحبوب الكاملة، جميعها تؤثر إيجابيا فى الصحة لاحتوائها على فيتامين В و Е

وتضيف، ويمنع الشاى الأخضر تطور أمراض القلب والأوعية الدموية، لأنه يحتوى على مركب البوليفينول المضاد للأكسدة، وتنصح بتناوله بدلا من الشاى الأسود والقهوة. كما تنصح بتناول مغلى البابونج أو المريمية.

ولفتت الخبيرة إلى فائدة العنب الأحمر والطماطم والبطيخ الأحمر للصحة لخصائصها المضادة للأكسدة