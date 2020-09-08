عادات تحارب الكسل والخمول فى منتصف اليوم

وهناك طرق عدة لتجديد طاقة الجسم والتخلص من الكسل والخمول، وفقا لموقع "WebMD"، منها:

-استماع الموسيقى:

عادةً ما يكون الخمول والكسل ناتجين عن التعرض المستمر للضغوط النفسية على مدار اليوم، ولتهدئة الأعصاب وتجديد طاقة الجسم يفضل الاستماع إلى الموسيقى المفضلة.

-شرب الماء:

تؤدى قلة شرب الماء إلى الشعور بالخمول والكسل، لذلك يجب تناول كوب من المياه بين الحين والآخر، لتجديد طاقة الجسم والحفاظ على ترطيبه وحمايته من الجفاف.

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-تناول المكسرات:

تعتبر المكسرات من الوجبات الخفيفة التى تساعد على تجديد طاقة الجسم فى منتصف اليوم، لاحتوائها على نسبة عالية من الماغنسيوم وحمض الفوليك، اللذين يساعدان على مقاومة الشعور بالتعب والإرهاق، فضلًا عن الألياف وأحماض أوميجا 3 ودورهما فى الحفاظ على مستويات السكر بالدم.

-المشى تحت أشعة الشمس:

أكدت بعض الأبحاث أن ممارسة رياضة المشى فى الهواء الطلق وتحت أشعة الشمس تساعد على تحسين الحالة المزاجية وتعزيز القدرة على الاستيعاب والتفكير وإمداد الجسم بالنشاط والحيوية.