تحديثات جديدة فى لعبة PUBG منها المعدات والأسلحة القتالية

تعد لعبة ببجى من الألعاب المفضلة للكثير على مختلف الأعمار لتميزها بالمغامرة والتشويق والإصرار على قيد الحياة لأكثر وقت ممكن.
ويتضمن التحديث منافع عصرية متعددة، لم تحدث فى الإصدارات الماضية للعبة، حيث تقدم أسلحة صلبة ومعدات قتالية عصرية فى مختلف الخرائط، بالإضافة إلى تبديل مود الفراعنة ومود عصرى ويتضمن على سكنات بأشكال جميلة ومظلات انخفاض متنوعة على الإطلاق وبطراز خرافى.
ويدمج التحديث الجديد لـ "PUBG" بين ميزات تساعد اللاعبين طوال عملية القتال، من أبرزها الاستحواذ على كمية من النقط والتعرض لعدد كبير من المرات التى تجعل درجة ومعيار اللعبة تتزايد من معدلات السرعة فى حالة ازدياد عدد التلفيات التى تلحق بها اللاعبين الآخرين أو عدد اللاعبين الذين تقوم بقتلهم.
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