لينوفو تطرح ساعة ذكية Smart Clock Essential

وأوضحت الشركة الصينية أن الساعة الذكية Smart Clock Essential الجديدة تأتى بعرض 121 ميليمتر وارتفاع 64 ميليمتر، ويمكن استخدامها فى أى غرفة من أجل التحكم فى المنزل الذكى.
وتشتمل الساعة على شاشة LED قياس 4 بوصة، كما تم تجهيزها بوحدتى ميكروفون، وسماعتين بحجم 1.5 بوصة وبقوة 3 وات، بالإضافة إلى ضوء ليلى ومستشعر للكشف عن الضوء المحيط.
وينبض بداخل الساعة المعالج A113X من Amolgic، وتبلغ سعة الذاكرة الداخلية 4 جيجابايت، بينما تبلغ سعة ذاكرة الوصول العشوائى 512 ميجابايت.
وتدعم الساعة تقنية WiFi 802.11 a/b/g/n/ac وتقنية Bluetooth 5.0، كما يمكن إلغاء تنشيط الميكروفون باستخدام مفتاحه الخاص.
وتم تجهيز الساعة أيضا بأزرار للتحكم فى مستوى الصوت وزر تشغيل وإنذار، بينما يتيح منفذ USB شحن الهاتف الذكى.
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