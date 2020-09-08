لايف ستايل

لينوفو تطرح ساعة ذكية Smart Clock Essential

0 نشر
إيرينى بهجت 2020-09-08 12:48 0 تبليغ

Advertisements

وأوضحت الشركة الصينية أن الساعة الذكية Smart Clock Essential الجديدة تأتى بعرض 121 ميليمتر وارتفاع 64 ميليمتر، ويمكن استخدامها فى أى غرفة من أجل التحكم فى المنزل الذكى.

وتشتمل الساعة على شاشة LED قياس 4 بوصة، كما تم تجهيزها بوحدتى ميكروفون، وسماعتين بحجم 1.5 بوصة وبقوة 3 وات، بالإضافة إلى ضوء ليلى ومستشعر للكشف عن الضوء المحيط.

وينبض بداخل الساعة المعالج A113X من Amolgic، وتبلغ سعة الذاكرة الداخلية 4 جيجابايت، بينما تبلغ سعة ذاكرة الوصول العشوائى 512 ميجابايت.

وتدعم الساعة تقنية WiFi 802.11 a/b/g/n/ac وتقنية Bluetooth 5.0، كما يمكن إلغاء تنشيط الميكروفون باستخدام مفتاحه الخاص.

وتم تجهيز الساعة أيضا بأزرار للتحكم فى مستوى الصوت وزر تشغيل وإنذار، بينما يتيح منفذ USB شحن الهاتف الذكى.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر لينوفو تطرح ساعة ذكية Smart Clock Essential على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا