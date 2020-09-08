سفينة ذاتية القيادة تستعد لعبور المحيط الأطلسى

وتعتمد السفينة "ماى فلاور" على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى.

ويبلغ طول السفينة 15 متر بالإضافة إلى أنها تعمل بالطاقة الشمسية، كما أنها مصنوعة من الفولاذ، وذاع صيتها وسط مخاوف من تأثير السفن الذاتية القيادة على وظائف البحارة، إذا تم استبدالهم بروبوتات آلية.

وأوضحت صيحفة "تليجراف" أنه لن يشارك أى إنسان فى الرحلة، وتقدم السفينة مزايا عدة منها انخفاض التكاليف الناتجة عن الاستغناء عن الطاقم البشرى، وعدم الحاجة إلى إراحة الطاقم، والتنقل على مدار الساعة، والعمل فى كافة المجالات.