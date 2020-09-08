وتعتمد السفينة "ماى فلاور" على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى.
ويبلغ طول السفينة 15 متر بالإضافة إلى أنها تعمل بالطاقة الشمسية، كما أنها مصنوعة من الفولاذ، وذاع صيتها وسط مخاوف من تأثير السفن الذاتية القيادة على وظائف البحارة، إذا تم استبدالهم بروبوتات آلية.
وأوضحت صيحفة "تليجراف" أنه لن يشارك أى إنسان فى الرحلة، وتقدم السفينة مزايا عدة منها انخفاض التكاليف الناتجة عن الاستغناء عن الطاقم البشرى، وعدم الحاجة إلى إراحة الطاقم، والتنقل على مدار الساعة، والعمل فى كافة المجالات.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر سفينة ذاتية القيادة تستعد لعبور المحيط الأطلسى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.