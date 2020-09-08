فيديو .. حفل زفاف تحت الماء بالبدلة والفستان

ومؤخرا لجأ الغطاس صدام كيلان، صاحب أطول غسطة تحت الماء، إلى تغيير شكل مراسم زفافه، وإتمامه فى قاع البحر بمدينة دهب وسط عدد من الأصدقاء، وفقا لتقرير رصده برنامج "صباح الخير يامصر" المعروض عبر الفضائية المصرية، القناة الأولى، والذى تقدمه الإعلامية دينا عبد الكريم.
وقال صدام كيلانى إنه حرص على الظهور ببعض تقاليد حفلات الزفاف، فطلب تصميم بدلة وفستان من مواد خاصة بملابس الغطس.
وأشار إلى مشاركة جمميع الأفراد المتواجدين على الشاطئ حفل زفافه، مشددا على وجود تأمين كبير من قبل الجهات الأمنية للخروج بهذا الشكل الرائع.
يذكر أن صدام كيلانى سجل رقم جديد فى موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية للغطس تحت الماء لمدة 150 ساعة بمدينة دهب جنوب سيناء.
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