الولايات المتحدة تعلن عن إنشاء مفاعل نووى على القمر

وتفيد صحيفة روسيسكايا جازيتا، بأن الحديث عن هذا الموضوع جرى خلال اجتماع لجنة التكنولوجيا والابتكار والهندسة التابعة للمجلس الاستشارى لوكالة الفضاء الأمريكية، وتجدر الإشارة، إلى أنه فى نهاية سبتمبر وبداية أكتوبر تخطط الوكالة لنشر استطلاع لتقديم وتقييم المشاريع الأولية، على أن يتم اختيار الشركة المنفذة للمشروع فى مطلع سنة 2021 المقبلة.
وتعتزم الولايات المتحدة إنشاء هذا المفاعل على سطح القمر عام 2027 الذى سيوفر الطاقة للوحدات والرواد والمعدات الموجودة هناك، خصوصا وأن ليلة القمر مدتها أسبوعان، أى لن يكون بالإمكان استخدام البطاريات الشمسية للحصول على الطاقة اللازمة، وليس مستبعدا إنشاء مفاعل مماثل على الكوكب الأحمر مستقبلا.
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