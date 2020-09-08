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إنفوجراف .. فواكه صيفية تساعد فى تقوية مناعة طفلك

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فهمى غالى 2020-09-08 18:54 0 تبليغ

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وعرضت الوزارة، عبر إنفوجراف أبرز الفواكة الصيفية التى تقوى مناعة الأطفال، والتى تضمنت العنب الأسود والمانجو والجوافة والبطيخ.

وأوضحت أن هذه الفواكة تحتوى على مستويات مرتفعة من فيتامينى "A و C".

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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