إنفوجراف .. فواكه صيفية تساعد فى تقوية مناعة طفلك

وعرضت الوزارة، عبر إنفوجراف أبرز الفواكة الصيفية التى تقوى مناعة الأطفال، والتى تضمنت العنب الأسود والمانجو والجوافة والبطيخ. وأوضحت أن هذه الفواكة تحتوى على مستويات مرتفعة من فيتامينى "A و C".

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