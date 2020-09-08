فيديو .. أخطر 10 صواريخ باليستية فى العالم

وأوضح تقرير مصور لقناة الغد، أن الصواريخ الباليستية تتخذ مسارًا على شكل قوس يبدأ من نقطة الإنطلاق، وصولا إلى الهدف عائدا من الغلاف الجوى إلى الأرض.
وأضاف التقرير أن موقع "ميليترى توداى" الأمريكى أورد أخطر 10 صواريخ باليستية فى العالم، من بينها الصاروخ الروسى "آر - 36 إم 2" ويحمل رأسا نوويا واحدًا.
كما أن هناك الصاروخ الترايدنت وتستخدمه أمريكا وبريطانيا ويحمل 8 رؤوس نووية، والصاروخ "آر إس -24" حيث يتجاوز مداه 10 آلاف كم، والصاروخ منتمان الأمريكى يصل مداه إلى 13 ألف كم، والصاروخ "آر -29 آر إم يو 2"، حيث يعد أحدث الصواريخ الروسية ويعمل بالوقود السائل.
وتابع التقرير أنه بالرغم من تفاوت الصواريخ الباليستية فى خطورتها، وفقا لدقة إصابة الهدف وحجم حمولتها النووية ومداها، إلا أنها جميعا تشترك فى صفة واحدة وهى أنها أسلحة دمار شامل يمكنها إزالة دول بأكملها، إذا تعرضت لهجوم واسع بعشرات الرؤوس النووية التى تحملها تلك الصواريخ.
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