أمراض تكشفها فحوصات العين

وأوضحت الرابطة أن طبيب العيون قد يكتشف أثناء فحص قاع العين تغيرات فى الأوعية الدموية، وهو ما يشير إلى الإصابة بمرض السكر أو ارتفاع ضغط الدم، وفقا لوكالة "د ب أ" الألمانية.
كما قد يشير فحص القرنية إلى أحد اضطرابات التمثيل الغذائى للدهون مثل مرض ويلسون أو ما يسمى بتخزين النحاس.
وتكشف الأوعية الدموية فى شبكية العين الكثير عن الصحة العامة للمرء، حيث إنها يمكن أن تشير إلى الإصابة بمرض السكر، فى حين أن التهاب العصب البصرى يمكن أن يكون من الأعراض المبكرة للتصلب المتعدد.
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