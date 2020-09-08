HONOR تطلق لاب توب لأول مرة وهاتفين جديدين بخاصية الدفع التلامسى

ويأتى "اللاب توب" HONOR MagicBook 14 مدعوما ببطارية ضخمة ذات كثافة طاقة عالية تبلغ 56 وات فى الساعة، وشاحن مدمج من النوع C لإمكانية الشحن السريع 65 وات، وهو ما يلبى احتياجات الشباب الذين يبحثون عن جهاز ذكى للعمل والدراسة والترفيه.
كما يحتوى أيضا على شاشة عرض FullView فائق السرعة ورسومات، بالإضافة إلى إتاحة الاتصال الذكى بين هواتف HONOR الذكية والكمبيوتر المحمول.
أما بالنسبه لهواتف هونر الذكية، فقد أطلقت الشركة أيضا خلال حفلها الذى أقيم مساء أمس، من خلال الإنترنت، اثنين من أهم هواتفها الذكية وهما Honor9A وHonor 9C اللذان ينطلقان داخل السوق المصرية أيضا، بعد آخر هواتفها الذى حقق نجاحا وانتشارا كبيرا honor 9 x lite.
ويطرح هاتف هونر 9A بمزايا عديدة أبرزها كاميرا ثلاثية تدعم خاصية الذكاء الاصطناعى وذاكرة
64 GB سعة تخزين وبطارية عملاقة بقدره 5000 ملى أمبير، كما أطلقت هاتف 9C بشاشة
العرض الكاملة 6.39 بوصة وكاميرا 48 MP كاميرا ثلاثية، 4 جيجا رام و ذاكرة 128 جيجا.
وقدمت هونر لعملائها خاصية من خلال الهاتفين وهى nfc وتستخدم هذه التقنية فى الدفع التلامسى الذى تم تطبيقه من خلال العديد من البنوك وكذلك شحن عداد الكهرباء.
ومن المنتظر أن يتم التوسع فى استخدام هذه التقنية فى العديد من المجالات لتقليل استخدام العملات الورقية.
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