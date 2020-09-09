وكتب الناظر، عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء: "شىء واحد لو تفعله يوميا بانتظام يؤدى إلى الآتى: يمنع سقوط الشعر وجفافه وتقصفه وجفاف الجلد وتشققه ويحافظ على سلامة البصر والسمع ويحسن وظائف الكلى والكبد والأمعاء والرئة والقلب ويمنع تكون الجلطات الدموية ويحسن الذاكرة ويقلل النسيان، ويحميك من الإصابة بالعديد من الأمراض، هذا الشئ الذى لا يكلفك مجهود ولا فلوس هو الإكثار من شرب المياه". واختتم قائلاً: "لا تبخلوا على صحتكم بقلة شرب المياه".

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عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر يمنع تساقط الشعر ويمنع الجلطات .. هانى الناظر يوضح فوائد شرب الماء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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