بكعكة ضخمة من الفاكهة والخضار .. أكبر فرس نهر فى تايلاند يحتفل بعيد ميلاده

احتفل زوار حديقة خاو خيو المفتوحة فى تايلاند، بعيد الميلاد الـ 55 لفرس النهر الأكبر سنا فى البلاد، وهى أنثى تُدعى ماى مالى، حيث تشاركوا الغناء، وقدموا لها كعكة ضخمة من الفاكهة والخضراوات.





وكانت "ماى مالى"، ويعنى الاسم "الأم ياسمين" باللغة التايلاندية، قد نُقلت قبل عامين من حديقة حيوان فى بانكوك إلى مجمع فى حديقة خاو خيو المفتوحة بشرق البلاد وتجاوز سنها متوسط العمر المعتاد لفرس النهر والذى يتراوح بين 40 و50 عاما. وقال أتابورن سريهايرون مدير حديقة الحيوان "ماى مالى أصبحت جدة. نوليها رعاية كبيرة سواء على مستوى الصحة والأكل والبيئة"، وفقا لوكالة رويترز. ووضعت ماى مالى العديد من صغار فرس النهر وينتشر أبناؤها وأحفادها، الذين يبلغ عددهم 21، بحدائق الحيوان فى أنحاء تايلاند. Advertisements وأضاف سريهايرون: "لم تعد ماى مالى قادرة على الإنجاب من جديد لأنها مسنة، لكننا سنظل نرعاها جيدا حتى تصبح أحد أطول حيوانات فرس النهر بقاء على قيد الحياة بالعالم". وفى الحياة البرية تعيش حيوانات فرس النهر فى الأنهار والبحيرات جنوبى الصحراء فى إفريقيا وتناقص أعدادها حاليا يعنى أنها تعتبر معرضة للخطر.

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