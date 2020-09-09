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تأثير الأجهزة الإلكترونية على القلب

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إيرينى بهجت 2020-09-09 09:43 0 تبليغ

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أوضح الدكتور فلوريان بلاشكه، طبيب القلب الألمانى، أن الأجهزة الإلكترونية لا تشوش على وظيفة منظم ضربات القلب أو مُزيل الرجفان إلا فى حالات نادرة للغاية، وفقا لوكالة "د ب أ" الألمانية.

ولتجنب أى تأثير سلبى ينصح بوجود مسافة أمان بين منظم ضربات القلب أو مُزيل الرجفان والأجهزة الإلكترونية، مشيرا إلى أن مسافة الأمان تبلغ 10 سنتيمتر مع محطات الشحن بتقنية "الحث الكهربائى"، و15 سنتيمتر مع الهاتف الذكى، و25 سم مع الموقد العامل بتقنية الحث الكهربائى.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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