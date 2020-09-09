هوندا تكشف النقاب عن الموديل الجديد من دراجتها CB 500 F

وأوضحت الشركة اليابانية أن دراجتها الجديدة ينبض بداخلها محرك ثنائى الأسطوانات سعة 471 سنتيمتر مكعب بقوة 48 حصان/43 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى، وتتضافر جهود المحرك مع ناقل حركة سداسى السرعات.

وتستهلك الدراجة المعتمدة على إطار أنبوبى من الفولاذ معدل 3.5 لتر/100 كيلومتر، كما أنها مجهزة بمقعد بارتفاع 785 مملليمتر، وعجلات من الألومنيوم، ومكابح ABS المانعة لانغلاق العجلات.

وأشارت الشركة اليابانية إلى أن الدراجة الجديدة مجهزة بشاشة LCD لإخبار قائد الدراجة عن التعشيقة الحالية، والوقت المناسب للتعشيقة التالية، وينضم لبرنامج طلاء الدراجة اللونان الجديدانCandy Caribbean Blue Sea و Candy Moon Glow Yellow.