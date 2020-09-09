هوس الشراء .. إدمان دون مخدر

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يرصد "دوت الخليج" فى الإنفوجراف التالى: أعراض وأسباب وعلاج هوس الشراء.
وأظهرت بعض الدراسات أن متوسط عمر الأشخاص الذين يعانون من إدمان التسوق هو 30 عامًا، فى حين أن دراسات أخرى قد أكدت أن التسوق القهري يزداد بنسبة كبيرة فى الفئة العمرية المتراوحة من 18 إلى 20 عامًا، وفقا لموقع "Healthline".
ومن بين أعراض هوس الشراء: التسوق بشكل يومى، ومتابعة التخفيضات وعروض المحلات، الاعتماد على التسوق كوسيلة لتحسين المزاج والتخلص من التوتر.
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