استشارى ينصح بتناول الأطفال لـ العيش البلدى

وقال رفعت فى حلقة اليوم من برنامج "أجيال" المذاع على الراديو 9090، والذى تشارك فى تقديمه الإعلامية فاطمة مصطفى، أنه يجب تناول الأطفال لـ العيش البلدى.
وأوضح رفعت ضرورة تناول الأطفال العيش البلدى، لغناه بفيتامين "ب"، كما أشار إلى أنه يجب التعامل مع التعليم عبر الإنترنت من المنزل مثل التعليم فى المدارس.
وأشار الاستشارى إلى أنه لا يصح سلوك بعض التصرفات بحجة أن التعليم من المنزل، على سبيل المثال الطعام، فلا يجب على الأطفال تناول الطعام أثناء شرح المدرس داخل الفصل وهكذا بالمنزل.
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