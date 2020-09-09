صور .. ليز سولارى عاشقة الطبيعة والتأمل

وتعد ليز سولارى عارضة أزياء تنال إطلالاتها إعجاب متابعيها، كما انضمت إلى مجال التمثيل. وتظهر ليز وهى تعشق الطبيعة والتأمل للتخلص من طاقتها السلبية واسترداد نشاطها وتركيزها، وظهر ذلك من خلال صورها عبر صفحتها الشخصية على "إنستجرام".

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