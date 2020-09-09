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صور .. ليز سولارى عاشقة الطبيعة والتأمل

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إيرينى بهجت 2020-09-09 10:17 0 تبليغ

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وتعد ليز سولارى عارضة أزياء تنال إطلالاتها إعجاب متابعيها، كما انضمت إلى مجال التمثيل.

ليز سولارى

وتظهر ليز وهى تعشق الطبيعة والتأمل للتخلص من طاقتها السلبية واسترداد نشاطها وتركيزها، وظهر ذلك من خلال صورها عبر صفحتها الشخصية على "إنستجرام".

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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