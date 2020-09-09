أجيال : مع اقترب عودة الدراسة ..سهر الأطفال يعرضهم للإصابة بالبكتيريا

وأوضح رفعت خلال حلقة اليوم من برنامج "أجيال" المذاع على الراديو 9090، والذى تشارك فى تقديمه الإعلامية فاطمة مصطفى، أن فترة الدراسة تشكل نقلة فى حياة الآباء والأطفال.

ونصح رفعت الآباء مع اقتراب عودة الدارسة، بمحاولة تعود أولادهم على النوم مبكرا وتجنب السهر لحمايته من التشتت وعدم التركيز.

وحذر من سهر الأطفال حتى الفجر، بوجوب تقليل تلك المدة من خلال النوم مبكرا والسماح لهم بالسهر لفترة تصل إلى 15 دقيقة عن موعد نومهم، لأجل مساعدتهم فى عودتهم لروتينهم اليومى.

وقال رفعت أن انقلاب اليوم لدى الأطفال يجعل الجسم عرضة للإصابة بالبكتيريا والفيروسات، بسبب التأثير على نشاط جهازهم المناعى.