محمد رفعت ينصح الأمهات فى بداية العام الدراسى الجديد

وأشار رفعت خلال حلقة اليوم من برنامج "أجيال" المذاع على الراديو 9090، والذى تشارك فى تقديمه الإعلامية فاطمة مصطفى، إلى ارتباط الدراسة فى أذهان الأمهات بالالتزام والتوتر والجدية.

وحذر من ضغط الأمهات على أطفالهن لأجل تحقيق المثالية فى المذاكرة مع بداية الدراسة، قائلا: "بلاش تتوقعوا نتائج مذهلة فى المذاكرة خلال أول شهر".

ونصح رفعت الأمهات عند الشعور بفقدان الطفل لقدرته على التركيز، بضرورة تجديد نشاطه بمكافئته أو التغيير فى أنشطته.

وشدد الاستشارى على ضرورة اتباع الإجراءات الوقائية التى تفرضها المدرسة لحماية الطفل من كورونا، دون الزيادة عنها حتى لا تشكل عامل ضغط على الأطفال.