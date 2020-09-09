لايف ستايل

مصممة أزياء تستعين بشكل بجعة لـ يخت جديد

0 نشر
إيرينى بهجت 2020-09-09 15:26 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

ولجأت المصممة لازارينى إلى ابتكار يخت على شكل بجعة برقبة وريش، وتستوعب عدد يصل إلى 60 راكبا بالإضافة إلى تمكنه من استقبال طائرتين هيلكوبتر.

ويحتاج تصميم اليخت إلى 500 مليون دولار لأجل تحويله إلى أرض الواقع، وـاتى مقدمة اليخت على شكل رأس بجعة تتضمن مكان القائد الذى يتحكم فيها، بينما أدوار اليخت أشبه بالريش، أيضاً أتاح التصميم بفصل الرقبة وتحويلها إلى قارب، وفقا لما جاء "ديلى ميل".

يخت على شكل بجعة

وأوضحت المصممة أن اليخت عند الإبحار يمكن للرأس تعديل موضعه عن طريق خفض منتصف جسم اليخت الضخم، مثل البجعة حيث يمتد العنق فى منتصف الأجنحة، وهو ما يجعل أى شخص ينظر لليخت أثناء تجوله فى البحر على أنه بجعة كبيرة الحجم.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر مصممة أزياء تستعين بشكل بجعة لـ يخت جديد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا