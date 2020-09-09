مصممة أزياء تستعين بشكل بجعة لـ يخت جديد

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ولجأت المصممة لازارينى إلى ابتكار يخت على شكل بجعة برقبة وريش، وتستوعب عدد يصل إلى 60 راكبا بالإضافة إلى تمكنه من استقبال طائرتين هيلكوبتر.
ويحتاج تصميم اليخت إلى 500 مليون دولار لأجل تحويله إلى أرض الواقع، وـاتى مقدمة اليخت على شكل رأس بجعة تتضمن مكان القائد الذى يتحكم فيها، بينما أدوار اليخت أشبه بالريش، أيضاً أتاح التصميم بفصل الرقبة وتحويلها إلى قارب، وفقا لما جاء "ديلى ميل".
وأوضحت المصممة أن اليخت عند الإبحار يمكن للرأس تعديل موضعه عن طريق خفض منتصف جسم اليخت الضخم، مثل البجعة حيث يمتد العنق فى منتصف الأجنحة، وهو ما يجعل أى شخص ينظر لليخت أثناء تجوله فى البحر على أنه بجعة كبيرة الحجم.
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