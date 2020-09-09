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فيوسونيك تطلق شاشة جديدة لعشاق الألعاب

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إيرينى بهجت 2020-09-09 15:08 0 تبليغ

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وأوضحت الشركة الأمريكية، فى بيان، اليوم، أن شاشة الألعاب الجديدة تأتى بلوحة قياس 32 بوصة وتعمل بدقة 4K (3840 x 2160 بيكسل)، بينما يبلغ معدل تنشيط الصورة 144 هرتز مع دعم تقنية FreeSync Premium Pro من شركة AMD.

وأشارت فيوسونيك إلى أن درجة السطوع القصوى بشاشتها الجديدة تبلغ 600 نيت مع دعم معيار VESA DisplayHDR 600، وتمتاز بتغطية نطاق الألوان أدوبى RGB بنسبة تصل إلى 99%، ويمكن الوصول إلى زمن استجابة يبلغ واحد ميللى ثانية عن طريق وضع الكمون المنخفض التلقائى Auto Low Latency Mode عند توصيل الشاشة عن طريق منفذ HDMI 2.1، وبالتالى فإنها توفر العديد من المزايا للاعبين مقارنة باستعمال أجهزة التلفاز.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية لشاشة الألعاب الجديدة من فيوسونيك على أربع سماعات ستريو مدمجة.

وأعلنت الشركة الأمريكية طرح شاشة الألعاب Elite XG320U الجديدة فى الأسواق العالمية خلال الربع الأول من 2021.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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