المنافسة تشتد .. بريطانيون يتسابقون على لقب غرفة النوم الأكثر فوضى

وتعتمد المسابقة على تصوير غرف النوم، وتستمر المنافسة بين المشاركين حتى الإثنين 14 سبتمبر الشهر الجارى، وفقا لما جاء فى صحيفة "مترو" البريطانية. وجاءت فكرة المسابقة من فترة العزل المنزلى التى تسببت فى حدوث الفوضى فى بعض المنازل، وأعجب رواد التواصل الاجتماعى بفكرة المسابقة وتسارعوا على إرسال صور غرف نومهم. كما يشارك الآباء فى تلك المسابقة من خلال إرسال صور غرف أبنائهم، للحصول على لقب "غرفة النوم الأكثر فوضى فى بريطانيا" مسببا شعورهم بالخجل والبدء فى تغيير أسلوب حياتهم.

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