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العثور على شطرنج الفايكنج فى ساحة معركة وقعت قبل ألف عام

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يوسف دياب 2020-09-09 20:36 0 تبليغ

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وعثر عامل المناجم المتقاعد ميك بوت (73 عاما) على اللعبة القديمة والأثرية فى منطقة توركسى التابعة لمقاطعة لينكولنشاير البريطانية، حيث تشير الدراسات أن مقاتلى الفايكنج كانوا يقيمون معسكرات قتالية فى تلك المناطق فى عام 872 بعد الميلاد.

ويعتبر مكان الاكتشاف أحد المراكز العسكرية أو المعسكرات الكبرى التى كانت بمثابة موقع دفاعى واستراتيجى للفايكنج فى فترات أشهر الشتاء والتى استخدمت فى عمليات الاستعداد والتدريب لغزو إنجلترا.

وبحسب صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، كانت القطع جزءا من لعبة استراتيجية تسمى "هانيفاتفال"، وهى تشبه لعبة الشطرنج وكانت شائعة لدى الجنود فى ذلك الوقت والتى تساعد على تدريس الجنود العمليات الاستراتيجية فى ساحة المعركة.

وتم طرح المجموعة الكاملة والنادرة من قطع ألعاب الفايكنج للبيع بعد اكتشافها بواسطة جهاز الكشف عن المعادن للبيع فى مزاد فى "ديكس نونان ويب" (DNW) فى لندن، يوم الثلاثاء المقبل 15 سبتمبر.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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