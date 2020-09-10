فيديو .. حداد فى زامبيا بعد وفاة سمكة

وحسب "بى بى سى" البريطانية، شعر الطلاب فى جامعة كوبربيلت بالحزن بعد موت السمكة، وقاموا بإضاءة الشموع حدادا على موتها، حتى وصل الأمر إلى مشاركة رئيس زامبيا بنفسه فى الحداد عليها، وتصدر هاشتاج باسم "مافيشى" مواقع التواصل الاجتماعى بعد وفاتها.

وتأثر الطلاب بموت السمكة نظرا لاعتقاد سائد اتبعه طلاب جامعة كولومبيا البريطانية، بأن الأسماك تجلب لهم الحظ السعيد فى الامتحانات، وقال زعيم الطلاب لورانس كاسوندى إن "مافيشى" تعنى بلغة بيمبا المحلية (السمكة الكبيرة) ووصل عمرها إلى 22 عاما، منها 20 عاما قضتها فى بركة الجامعة.

أما مصيرها بعد الموت، فمن المعتقد أنه سيتم تحنيطها بدلا من دفنها بالطريقة المعتادة، وبحسب شهادة الطلاب فقد اعتادوا التواجد أمام السمكة قبل الامتحانات لعدة أسباب منها تخفيف التوتر، وجلب الحظ السعيد، حتى أنهم اعتبروها رمزا مميز للجامعة.

وعندما نعى رئيس زامبيا السمكة كتب رسالة حداد على مواقع التواصل الاجتماعى فيها مقولة للزعيم مهاتما غاندى، وقال: "عظمة الأمة وتقدمها الأخلاقى يمكن الحكم عليها من خلال الطريقة التى تعامل بها حيواناتها، سنفتقدك جميعا".