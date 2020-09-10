صور .. العثور على بقايا مخلوقات منقرضة فى المكسيك

أعلنت السلطات المكسيكية، اكتشاف مجموعة ضخمة من الهياكل العظمية العملاقة، خلال أعمال البناء فى موقع مطار مكسيكو سيتي الدولى الجديد (NAICM)، الذى يجرى إنشاؤه في مدينة المكسيك ليحل محل مطار بينيتو خواريز الدولي الحالى.





وعثر فريق التنقيب على بقايا عشرات الحيوانات العملاقة المنقرضة ومخلوقات أخرى من عصور ما قبل التاريخ، تقع على قاع بحيرة قديم، وتعود إلى ما بين عشرة آلاف و25 ألف سنة قبل الميلاد.

وقال خيسوس كانتورال، رئيس فريق التنقيب: "يوجد أكثر من 100 من حيوان الماموث الفردى والإبل والخيول والبيسون والأسماك والطيور والظباء والقوارض".

وقال فى تصريحات صحفية، إنه تم العثور على بقايا إجمالية فى 194 موقعًا في جميع أنحاء الموقع منذ الاكتشافات الأولى فى أكتوبر من العام الماضى أثناء العمل فى محطة وقود.

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وعمل الخبراء على استخراج عظام أحد الهياكل العظمية العملاقة، وفى ذات الوقت واصل الآلاف من عمال البناء العمل بعيدًا عبر الموقع حيث قامت عشرات الحفارات والشاحنات بنقل التربة ونقل مواد البناء.

وتقول السلطات إنها راقبت بعناية لضمان الحفاظ على الرفات الثمينة أثناء العمل فى المطار، الذى وعد الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور بافتتاحه فى مارس 2022.