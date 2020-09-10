بطريقة غير معتادة .. زوجان يحتفلان بجنس مولودهما على واجهة برج خليفة

وأنفق الزوجان نحو 95 ألف دولار من أجل الإعلان عن جنس مولودهما القادم على واجهة برج خليفة في دبى لثلاث دقائق، فى حفل يعد الأكبر والأول من نوعه للإعلان عن جنس مولود.

وظهر فى مقطع الفيديو الزوجان وهما ينظران برفقة أصدقائهما وبعض رواد منطقة الداون تاون وهم ينظرون إلى واجهة البرج التى تزينت بالألوان، ثم بدأ العد التنازلى لينتهى المقطع بتلون البرج باللون الأزرق وحمل عبارة "إنه ذكر".

وحقق المقطع المصور عددًا كبيرًا من المشاهدات على منصات التواصل الاجتماعى، حيث تخطى ثلاثة ملايين مشاهدة على موقع "يوتيوب" فى غضون ساعات قليلة من لحظة نشره.

الجدير بالذكر أن الثنائى من أصل سورى ويقيمان فى كندا حاليًا، وتمتلك أصالة موهبة الغناء، حيث كثيرًا ما تشارك متابعيها دندنات وأغنيات تقدمها، وتسعى لتطوير موهبتها، أما أنس فكانت بداياته عبر قناته منذ عام 2012 بنشر مقاطع فيديو تحليلية لأخبار عالمية، ويعمل على تقديم محتوى برفقة زوجته أصالة وابنتهما ميلا، التى تمتلك أيضًا صفحة على موقع تصفح الصور إنستجرام يصل عدد متابعيها نحو 700 ألف متابع.