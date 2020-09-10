خطر لا تهملها .. 3 مؤشرات تنبهك من السكتة القلبية

وذكر موقع "إكسبريس" البريطانى، ثلاثة مؤشرات خطيرة على الإصابة بـ السكتة القلبية.
وتحذّر مؤسسة القلب البريطانية من تجاهل آلام القلب باعتبارها مؤقتة وغير مهمة، مشيرة إلى ثلاثة ظروف يجب فيها الاتصال بسيارة الإسعاف فورًا فى حالة توافرها.
1. إذا كانت آلام القلب مفاجئة، يجب الاتصال بمسعف للتأكد من أن الأوضاع مستقرة.
2. إذا امتدت آلام القلب إلى أعضاء أخرى، مثل الذراعين أو الفك أو الرقبة، حينها يفضل التواصل مع الطوارئ سريعًا.
3. إذا كانت الآلام عبارة عن إحساس بالثقل أو ضيق التنفس، يفضل أيضًا الاتصال بالمسعف وتناول أسبرين لحين وصول سيارة الإسعاف.
فى حالة أصبت بنوبة قلبية أو كانت هذه المؤشرات دلالة لإصابة قلبية أخرى، يفضل الجلوس والارتياح تمامًا، إلى أن تطمئن على صحتك.
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