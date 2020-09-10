ذكرى افتتاحه.. ما لا تعرفه عن متحف اللوفر الأعظم فى العالم 

معلومات عن متحف اللوفر

يقع المتحف على الضفة اليمنى لنهر السين، ويعد هذا المتحف الضخم من أهم معالم مدينة باريس، وتبلغ مساحة الأرض التى يقام عليها 72.735 كيلومتر مربع، كما يعرض حوالى 38 ألف قطعة يعود تاريخها إلى الفترة الواقعة بين عصور ما قبل التاريخ وحتى القرن الواحد والعشرين.

احتل اللوفر، قائمة المتاحف الأكثر زيارةً فى العالم عام 2018، حيث استقبل 10.2 مليون زائر، ويقع داخل قصر اللوفر الذى تم بناؤه على أساس قلعة فى أواخر القرن الثانى عشر وحتى الثالث عشر، وقد فقدت قلعة اللوفر وظيفتها فى الدفاع بسبب التوسع الحضرى، ومن ثم قام فرانسيس الأول بتحويلها إلى مقر رئيس للملوك الفرنسيين، ومن ثم تم توسيع المبنى عدة مرات لتشكيل قصر اللوفر الحالى.

وبعد ذلك، حول لويس الرابع القصر إلى متحف لعرض المجموعة الملكية التى تضم التماثيل اليونانية والرومانية القديمة، وخلال الثورة الفرنسية قررت الجمعية الوطنية بأن هذا المتحف يجب أن يستخدم فى عرض روائع الأمة.

واحتوى المتحف على 537 لوحة، وفى عهد كل من لويس الثامن عشر وتشارلز العاشر وخلال فترة حكم الإمبراطورية الثانية حصل المتحف على 20 ألف قطعة أخرى تم عرضها داخله، وتقسم المجموعات فى المتحف فى الوقت الحالى إلى ثمانية أقسام وهى: الآثار المصرية، آثار الشرق الأدنى، فنّ النحت الإسلامى، فنون لوحات الديكور، المطبوعات، الرسومات، الآثار اليونانية والأترورية والرومانية.

أبرز لوحات المتحف

الموناليزا: أحد أعمال الرسام ليوناردو دافنشى، وتعد أشهر لوحة فى العالم.

موت العذراء: أحد أعمال الرسام ميكيلانجلو ميريزى والملقب بِكارافاجيو، ولا زالت هذه اللوحة ذات قيمة كبيرة فى عصر العلمانية لما تحتويه من عمق الحقائق الشعورية.

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تتويج نابليون: قام الرسام جاك لويس ديفيد بالانتهاء من هذه اللوحة فى عام 1806، حيث تعد هذه اللوحة عرضًا ضروريًا للتاريخ الفرنسى.

لوحة الحرية تقود الشعب: وهى أحد أعمال الفنان يوجين ديلاكروا، حيث تعد هذه اللوحة أقوى صور الثورة الفرنسية التى رسمت على الإطلاق.

لوحة تشارلز الأول ملك إنجلترا: وهى أحد أعمال الرسام أنتونى فان ديك، حيث يظهر فى هذه اللوحة صورة للملك الذى يتسم بالسلطة المطلقة التى لا جدال فيها.



الآثار المصرية فى المتحف

آثار العصر القديم: تمثال الكاتب الجالس وسكين جبل الأراك الذى يعود تاريخه إلى عام 3400 قبل الميلاد.

آثار العصور الوسطى: تمثال الشست، وحامل القرابين الخشبية.

آثار العصور الحديثة: تمثال الآلهة نفتيس وتصوير الحجر الجيرى للإله حتحور.