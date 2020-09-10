هونور تقدم ساعة ذكية بوظائف للصحة واللياقة البدنية

وأوضحت الشركة الصينية أن الساعة الذكية Watch ES الجديدة تأتى بشاشة AMOLED قياس 1.64 بوصة مع ضبط تلقائى للسطوع.

ولمراقبة الصحة تقوم الساعة Watch ES بإنشاء بروتوكولات الإجهاد والنوم، كما تقوم بقياس التشبع النسبى للأكسجين فى الدم ومعدل ضربات القلب على مدار الساعة.

كما قامت هونور بتثبيت 12 مجموعة تمارين مع 44 تمرينا وإرشادات متحركة بساعتها Watch ES.

بالإضافة إلى ذلك تتعرف الساعة على المشى السريع أو الجرى، وحركات أخرى على الأجهزة الرياضية.

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ويقدم تطبيق التمارين 95 رياضة، واعتمادا على وضع التدريب تقوم الساعة بتسجيل معدل ضربات القلب واستهلاك السعرات الحرارية ومدة التمرين.

وتشمل الوظائف الأخرى إشعارات المكالمات والرسائل الواردة ومعلومات الطقس والتحكم فى الكاميرا وتشغيل الموسيقى على الهاتف الذكى.

وتعمل الساعة لما يصل إلى 10 أيام، بعدها يلزم شحنها لمدة 100 دقيقة، وتتوفر الساعة Watch ES بألوان Meteorite Black أو Coral Pink أو Icelandic White.