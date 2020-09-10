فى هولندا .. مكاتب للعمل من المنتزهات للوقاية من كورونا

حيث صممت الشركة مكاتب صغيرة فى منتزهات العطلات فى هولندا، مصنوعة من الألمنيوم والخشب المموج، لتساعد الموظف على الشعور بالهدوء والقدرة على إنهاء عمله والإبداع فيه، وفقاً لما ذكره تقرير منشور بموقع "insider".

وتبلغ مساحة المكاتب 6 أمتار مربعة، وتسمح بجلوس شخص واحد فقط، لأجل توفير الحماية من الإصابة بكورونا بالإضافة إلى الهدوء الذى يساعد على الابتكار والإبداع خلال فترات العمل.

وتأتى المكاتب بأبواب خشبية ونافذة كبيرة حتى لا يشعر الموظف بالخوف أو برهاب الأماكن المغلقة، كما يأتى مع كل مكتب سرير للاسترخاء بأوقات الراحة، بالإضافة إلى جدران أكريليك، ليتمكن الموظف من كتابة الأفكار عليها مباشرة، حتى يتذكر تنفيذها فى الوقت المناسب.